Daebak! BTS Tempati Urutan Pertama Boy Band dan K-Pop Act dengan Bayaran Tertinggi di Dunia.

POS-KUPANG.COM - Daebak! BTS Tempati Urutan Pertama Boy Band dan K-Pop Act dengan Bayaran Tertinggi di Dunia

BTS supergrup Korea Selatan memulai debutnya di No. 43 dalam daftar Forbes Celebrity 100, dan membawa pulang $ 57 juta pendapatan sebelum pajak selama setahun terakhir.

Tujuh kru beranggotakan Suga, J-Hope, Jimin, V, RM, Jin dan Jungkook adalah satu-satunya band dan grup band K-Pop yang ada di daftar tahun ini (lihat peringkat lengkap 2019 di sini).

Sebagian besar dari pendapatan grup berasal dari Tur Dunia Love Yourself yang besar dan Love Yourself World yang bersesuaian.

Setelah sukses pertama grup ini di Amerika Utara, Eropa dan Asia, mereka menambahkan tanggal baru dan meningkatkan arena ke stadion.

Mulai Mei, tanggal-tanggal baru termasuk dua kali tiket habis terjual di Soldier Field, Stadion MetLife dan Rose Bowl.

Set stadion pertama band ini di AS meraup $ 44 juta dan menjual kurang dari 300.000 tiket, rata-rata hanya lebih dari $ 7.000.000 per malam, menurut Billboard Boxscore.

Rilis dua film konser juga meningkatkan aliran uang BTS: Burn The Stage: The Movie, November 2018, yang meraih $ 18,5 juta secara global, dan BTS World Tour: Love Yourself in Seoul, film konser untuk tur dunia mereka; yang terakhir mencatat $ 11,7 juta di seluruh dunia (tidak termasuk Korea) pada Januari.

BTS (Allkpop)

Forbes global Celebrity 100 peringkat "front of the camera" di seluruh dunia menggunakan penghasilan sebelum pajak mereka dari 1 Juni 2018 hingga 1 Juni 2019, sebelum mengurangi biaya untuk manajer, pengacara dan agen.