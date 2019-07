10 KPop Pria dan Wanita Berkolaborasi, Penampilan Mereka Bikin Kita Penasaran

10 KPop Pria dan Wanita Berkolaborasi, Penampilan Bikin Kita Penasaran

POS-KUPANG.COM - Kembali pada hari ini. Kpop mengalami gelombang kolaborasi menarik antara idola pria dan wanita generasi kedua, baik solo maupun grup.

Meskipun sulit untuk melihat banyak dari tahap-tahap campuran ini saat ini, kita masih dapat menyaksikan seleksi luar biasa dari kolaborasi semacam ini selama musim acara penghargaan.

Dari dulu hingga sekarang, berikut adalah 10 penampilan panggung Kpop pria/wanita yang membuat kita ingin melihat lebih banyak pertunjukan semacam itu, sebagaimana dilansir pos-kupang.com dari laman soompi.com!

1. Lee Hyori BIGBANG X

Jika Anda terbiasa dengan BIGBANG atau Lee Hyori, Anda akan tahu bahwa mereka adalah penggemar berat satu sama lain.

Merayakan ulang tahun ke-10 Mnet KM Music Festival (sekarang disebut Mnet Asian Music Awards), Hyori dan BIGBANG membakar panggung selama hampir 13 menit ketika mereka memamerkan hit top masing-masing.

Terlepas dari pertunjukan yang menakjubkan, satu momen yang mengejutkan penonton adalah ketika rapper T.O.P mencium Hyori. Tahap kolaborasi ini adalah ikon, dan pasti satu untuk buku sejarah Kpop!

2. Wonder Girls BIGBANG X

Ini adalah entri kedua BIGBANG pada daftar, dan ini diterima dengan baik. Penampilan eksplosif mereka bersama Wonder Girls jelas memiliki rahang yang jatuh. Dari membawakan lagu "Irony," Lies, "One-on-one", "Tell Me," "Haru Haru," dan "Nobody" ke homage masing-masing menjadi "So Hot" dan "Last Goodbye," ini benar-benar sebuah panggung untuk diingat!