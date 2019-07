Ini Modus VB Data Menarik Anggota

Ini Modus VB Data

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Sampai akhir Juni 2019 terdapat 163 entitas yang terindikasi ilegal atau bodong yang telah dipublikasikan ke media massa.

Kepala Kantor OJK NTT, Robert Sianipar, Selasa (9/7/2019), menyampaikan sampai akhir mei 2019, terdapat 113 fintech P2P lending yang terdaftar dan berizin dan OJK menemukan sampai saat ini 1087 fintech lending yang ilegal (404 tahun 2018 dan 683 tahun 2019).

Sampai pada 27 mei 2019 di Indonesia ada 98 peran Pergadaian (pemerintah dan swasta) yang telah terdaftar dan berizin di OJK, 26 sudah berizin dan 72 yang sudah terdaftar di provinsi NTT .

"Namun sampai saat ini belum ada yang mengajukan izin usaha," tuturnya.

Dan sampai April 2019 di Indonesia terdapat 177 LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang telah terdaftar dan berijin di OJK konvensional maupun Syariah di provinsi NTT. Sampai saat ini belum ada yang mengajukan izin usaha.

Ia juga menjelaskan mengenai VB Data Indonesia. Berdasarkan informasi VB Data membuka kantor pusat Asia di Kamboja di Indonesia sendiri kantor VB Data berpusat di Jakarta, VB Data sebelumnya bernama BDIG (Big Data International Group) dengan alamat official website http://vbdata.co/ official website VB Data telah berubah menjadi pinnets dengan alamat https://vinnets.cc/login/php mengaku memiliki legalitas dari dengan menunjukkan sertifikat OJK dan beberapa sertifikat lainnya tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Disebutkan modus VB Data, memiliki bisnis afiliasi berupa online and mobile games, online shopping, lelang online, travel and tourism, live streaming,l dan tranding Bitcoin.

Ia menjelaskan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan modus pendaftaran gratis, modal investasi terjangkau yaitu minimal 10 US dollar, modal akan digandakan menjadi dua kali lipat, keuntungan diberikan setiap hari sebesar 1% tanpa penjualan produk tanpa harus merekrut orang lain akan tetap mendapat keuntungan 100%

bisa pencairan setiap hari minimal 10 US dolar Bisa melakukan top up investasi setiap hari minimal 10 US Dollar.(*)