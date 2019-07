Waroenk Podjok Food Festival Bertabur Diskon Besar hingga Gratis Minuman 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG --Memasuki usia kedua eksistensinya di dunia kuliner, manajemen Waroenk menggelar berbagai program guna memanjakan pelanggan.

Kali ini, restoran dan kafe dengan logo “koki berkumis” tersebut, melalui salah satu restoran representatifnya, Waroenk Podjok di Ground Floor (GF) Transmart, Jalan WJ Lalamentik, Fatululi, Kupang, menggelar promo bertajuk “Waroenk Podjok Food Festival” yang berlaku selama sebulan, mulai 8 Juli 2019 hingga 8 Agustus 2019.

“Promo ini sendiri merupakan rangkaian hari ulang tahun (HUT) kedua Waroenk. Seperti diketahui, promo lainnya yang terkait HUT kedua kami adalah free ongkos (ongkir) GrabFood yang berlangsung pada 8 Juli 2019, selanjutnya ada juga promo yang tengah berjalan hingga tiga bulan ke depan yaitu Happy Hours Waroenk Podjok yang bekerja sama dengan IM3 Ooredoo,” jelas Marketing Communication and Public Relation Waroenk Podjok, Yunita Sanu saat ditemui di Waroenk Podjok, Senin (8/7/2019).

Ia menambahkan, promo Waroenk Podjok Food Festival selain sebagai program kuliner berkelanjutan pihaknya, juga sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan yang selama ini loyal bersantap di Waroenk, khususnya Waroenk Podjok.

“Promo kami kali ini bisa dibilang luar biasa, sebab manajemen menggelontorkan diskon besar hingga gratis minuman dan es krim bagi anak-anak, dan berlaku setiap hari sesuai tematik promo yang sudah dirilis,” papar Yunita.

• Masyarakat Kembali Diajak Nikmati Jamuan Malabar dari Aston Hotel Kupang

Adapun promo Waroenk Podjok Food Festival yang dimaksud, di antaranya diskon 20 persen setiap Senin untuk seluruh makanan pembuka (Appetizer), beli satu dapat satu atau “Buy 1 Get 1” setiap Selasa untuk seluruh makanan Ricebowl, gratis minuman jenis “Aneka Minuman” setiap Rabu untuk semua makanan Indonesia (Indonesian Corner), gratis kentang goreng atau French Fries setiap Kamis untuk makanan Barat (Western Corner), diskon 20 persen setiap Jumat untuk semua makanan jenis mie dan sayuran (Noodle and Vegetable), gratis es krim (Extra Ice Cream) satu sekop untuk anak pelanggan yang memesan makanan apa saja setiap Sabtu, dan diskon 10 persen setiap Minggu untuk semua makanan Asia dan Jepang (Asian and Japanese Corner).

Meskipun mengaku tidak ada target omset yang dipatok manajemen dari promo tersebut, tetapi Yunita mengutarakan optimistisnya terhadap peluncuran Waroenk Podjok Food Festival.

“Kami optimistis bisa mengangkat trafik kunjungan pelanggan. Selain karena cita rasa menu-menu kami yang sudah familiar di lidah pelanggan, promo juga sebagai cara mendongkrak penjualan. Istilahnya, semua kalangan dapat mencicipi makanan dan minuman kami yang ‘mewah’. Jadi, makan mewah ala Waroenk ‘sonde’ bikin kantong bolong,” ujarnya.

Sementara itu, promo lainnya yang sudah berjalan adalah Happy Hour Waroenk Podjok-IM3 Ooredoo (Indosat Ooredoo). Promo yang mematok jam berlaku mulai pukul 14.00-18.00 Wita tersebut juga memberikan benefit yang menguntungkan pelanggan.

“Ada diskon 10 persen untuk seluruh menu, baik makanan maupun minuman, dengan syarat pesanan menu dalam rentang waktu 14.00-18.00 Wita. Tidak ada minimal transaksi, semua dapat diskon (10 persen) itu. Tetapi, khusus bagi pelanggan yang bertransaksi minimal Rp 50 ribu (berlaku kelipatan), akan mendapatkan kupon undian berhadiah satu unit smartphone Samsung Galaxy A10 dan puluhan hadiah hiburan lainnya,” tutup Yunita.(*)