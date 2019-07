Ini Nih 10 Destinasi 'BTS tour' Teratas di Korea yang Dipilih Penggemar Luar Negeri ARMY Sudah Tahu?

Sensasi K-pop terpopuler BTS telah meroket dalam beberapa tahun terakhir.

Bahkan boy band ini menempati posisi ketiga di tangga album utama AS Billboard 200 di awal Mei.

Tidak hanya musik grup dan persona yang bersinar menjadi bahan pembicaraan tetapi juga lokasi untuk video musik atau tempat yang dikunjungi anggota telah menjadi atraksi populer bagi penggemar yang mengunjungi Korea.

Bepergian ke salah satu lokasi syuting video BTS dan mengunggah foto dengan tagar #btstour telah menjadi tren di kalangan penggemar asing.

Organisasi Pariwisata Korea (KTO) melakukan pemungutan suara popularitas di lokasi terkait BTS di Korea pada situs webnya dari 10 hingga 24 Juni, di mana lebih dari 22.000 penggemar dari 137 negara ikut serta.

Topping the list adalah halte bus di Pantai Hyangho di Gangneung, Provinsi Gangwon, yang ditampilkan dalam foto di jaket album untuk "You Never Walk Alone," dengan 21,8 persen suara.

Namun, ini bukan halte bus nyata, tetapi penyangga yang dibangun untuk foto.

Yang kedua adalah Pantai Dadaepo di Busan, yang dikunjungi oleh anggota BTS Jimin dan diunggah di akun media sosialnya, dengan 12,2 persen.