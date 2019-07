Wow, Penjualan Mobil Suzuki Lampaui Target

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG- PT SBM Suzuki Mobil Kupang menggelar kegiatan Showroom Event dan Donor Darah di halaman showroom tersebut.

Mulai dari pimpinan, karyawan, konsumen dan juga masyarakat umum berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Yang menakjubkan pada showroom event kali ini, penjualan mobil Suzuki pun melebih dari target.

"Targetnya 25 mobil di showroom event kali ini. Tapi alhamdulillah melebihi target dari konsumen yang melakukan SPK sebanyak 38," kata PIC Marketing, Musawir Muhammad, Minggu (7/7/2019).

Ir begitu dirinya kerap disapa mengatakan dari jumlah tersebut kebanyakan konsumen melakukan SPK untuk mobil pick up new carry sebanyak 22 unit. Karena bulan ini Suzuki Mobil Kupang tengah menawarkan gratis oli dan filter untuk pembelian pick up new carry.

Showroom event dilaksanakan Sabtu, (6/7/2019).

"Beberapa bulan belakangan kita fokus pada event-event peluncuran mobil. Jadi bulan ini kita laksanakan showroom event biasa yang biasa dilakukan tiga bulan sekali," ujarnya.

Tujuannya, Suzuki Mobil ini mengeskpos program-program dari tipe-tipe mobil tertentu. Seperti gratis oli dan filter untuk pick up dan juga dp bisa mulai dari Rp 20 hingga Rp 30 juta. Kemudian juga ada program dp murah dari Suzuki Mobil Igniz.(*)