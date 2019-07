Begini Kabar dari Cinta Laura, Pasca Beredar Foto Pribadinya dengan Mantan Kekasih, Simak YUK

POS KUPANG.COM -- Setelah beberapa waktu lalu namanya jadi perbincangan di dunia maya karena foto-foto pribadinya bersama mantan kekasih beredar, Cinta Laura kini datang dengan sebuah pengumuman mengejutkan.

Artis peran dan penyanyi ini mengabarkan bahwa ia akan beristirahat sejenak dari hiruk pikuk media sosial.

"I have decided to take a break from social media (Saya telah memutuskan untuk beristirahat dari media sosial)," tulis Cinta melalui akun Instagram-nya, @claurakiehl, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (6/7/2019).

Menurut Cinta, manusia sekarang ini terlalu sibuk dengan telepon genggam, tenggelam dalam dunia digital.

Akibatnya, sering lupa lingkungan sekitar dan lupa untuk menikmati menikmati kehidupan nyata.

"At this time, I have chosen to focus on my work and my loved ones. (Pada saat ini, saya telah memilih untuk fokus pada pekerjaan saya dan orang yang saya cintai)," tulis Cinta.

"And who knows? A pleasant surprise might be coming your way. See you guys in a few! (Dan siapa yang tahu? Kejutan yang menyenangkan mungkin akan menghampiri kalian. Sampai jumpa dalam beberapa waktu!)," tambahnya. (*)