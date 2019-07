Ayu Ting Ting Hengkang dari Pesbukers, Gara-Gara Berselisih dengan Bos ANTV? 

POS-KUPANG.COM - Ayu Ting Ting Hengkang dari Pesbukers, Benarkah karena Berselisih dengan Bos ANTV?

Hengkangnya Ayu Ting Ting dari acara Pesbukers ANTV menjadi sorotan publik.

Diketahui Ayu Ting Ting diketahui sebagai salah satu bintangnya Pesbukers selama bertahun-tahun lamanya.

Ibunda Bilqis ini diketahui memang kerap dikenal memiliki masalah dengan beberapa pemain.

Mulai Jessica Iskandar, Shaheer Sheikh hingga diduga dengan Raffi Ahmad dan Bos ANTV.

Berikut adalah drama Ayu Ting Ting dan Pesbukers yang dirangkum oleh Kompas.com, Kamis (4/7/2019).

1. Konflik pertama

Kabar hengkangnya Ayu Ting Ting dari Pesbukers kali pertama mencuat pada Juli 2017.

Saat itu, pelantun "Geboy Mujaer" itu diketahui tak lagi tampil di acara yang ditayangkan di ANTV tersebut.

Ketidakmunculan Ayu Ting Ting disebut-sebut karena sindiran dari Managing Director ANTV, Otis Hahijary, melalui akun Instagram @otis__hahijary yang mengunggah foto dengan menambahkan keterangan.

"To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect Antv and me!!!!!! or else.....!!!!!!!!" (Kepada siapa saja yang berkepentingan, jika Anda ingin dihormati, sebaiknya menghormati Antv dan saya !!!!!! atau lainnya)," tulisnya pada Minggu (9/7/2017).

Vice President ANTV Otis Hahijary dan Ayu Ting Ting. (kolase/tribun style)

Dalam gambar kedua, Otis menyebut semua akun instagram pengisi acara Pesbukers dan nama Ayu Ting Ting di posisi pertama.