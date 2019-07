Jangan Mudah Stres! Dampaknya Serius Loh Untuk Para Pria

POS-KUPANG.COM-- Hi para pria, jangan biarkan stres berlama lama dalam hidupmu. Dampaknya buruk loh.

Dampak disfungsi ereksi atau lebih familiar dengan nama impotensi merupakan masalah serius yang banyak dialami pria berumur di atas 40 tahun.

Dikutip Tribunpalu.com dari halodoc.com, impotensi juga bisa menyerang pria yang berusia lebih muda.

Sebuah studi pada Juli 2013 oleh Journal of Sexual Medicine menunjukkan bahwa impotensi memengaruhi 26% laki-laki dewasa di bawah 40 tahun.

Impotensi sendiri, merupakan keadaan dimana Mr. P tidak mampu mencapai ereksi atau mempertahankan ereksi, walaupun sudah mendapatkan rangsangan seksual.

Pria yang mengalami impotensi akan mengalami penurunan gairah, dan keluhan ini bisa muncul secara bertahap atau berkembang.

Dikutip Tribunpalu.com dari tribunmanado.com, menurut data The Global Study of Sexual Attitudes and Behavior yang telah melakukan penelitian di 29 negara termasuk Indonesia, menemukan jumlah penderita disfungsi ereksi terbanyak ada di Asia Tenggara (28,1 persen), diikuti Asia Timur (27,1 persen), dan Eropa Utara (13,3 persen).

Gairah seksual pria merupakan sebuah proses kompleks yang melibatkan kerja otak, syaraf, otot, pembuluh darah, hormon, dan emosi.

Impotensi bisa terjadi bila terdapat masalah pada salah satu komponen tersebut.