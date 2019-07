Yesenia Wakili NTT di Duta Muda Indonesia USA 70 Tahun

POS KUPANG.COM, KUPANG -Maria Helena Yesenia Jimmy lolos sebagai duta muda Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar dalam Indonesia USA 70th Youth Ambassadors dalam rangka memperingati hubungan bilateral Indonesia-Amerika serikat yang telah berjalan selama 70 tahun.

Indonesia USA70th Youth Ambassadors adalah program kolaborasi antara Outstanding Youth for the World (OYTW) dari Pemerintah Indonesia dan International Visitor Leadership Program (IVLP) dari Pemerintah Amerika Serikat.

OYTW telah diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2011,dengan mengirimkan para pemuda-pemudi Indonesia yang berprestasi keluar negeri, guna memperluas jejaring dan wawasan.

• Gubernur dan Wakil Gubernur Hadiri Pembukaan El Tari Memorial Cup 2019 di Malaka

Yesenia dalam pesan WhatsApp kepada Pos Kupang.Com, Jumat (5/7/2019), mengatakan, negara-negara yang pernah dikunjunginya yaitu, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Kanada, Hong Kong, India, Australia, sehingga pelaksanaan OYTW 2019 ke Amerika Serikat menjadi yang kedelapan kalinya.

Alumna SMAK Frateran Maumere ini menjelaskan, IVLP adalah program utama pertukaran profesional yang telah diselenggarakan oleh Department of State (DoS) sejak tahun 1940. Melalui kunjungan singkat ke Amerika Serikat, para peserta akan berdiskusi langsung dengan counterparts. Indonesia telah berpartisipasi pada program IVLP sejak tahun 1952.

Saat ini Yesenia sedang berada dalam 20 besar. Pada seleksi tahap pertama terdapat 548 peserta yang melamar, pada tahap pertama semua peserta diwajibkan untuk menulis essay dalam Bahasa Inggris bertemakan 70 Years Indonesia-USA Diplomatic Relations; What's Next? Maria Yesenia pun menulis essay dengan judul Strengthening Democratic Values, Pancasila, and Civil Society as the Key to Harmony and Sustainability of Indonesia-America Bilateral Relations.

Yesenia berhasil lolos dalam seleksi tahap pertama, dan memasuki tahap kedua hanya tersisa 60 peserta yang lolos dan memasuki seleksi tahap ketiga tersisa 20 orang yang lolos.

Baru Yesenia menjalani seleksi tahap ketiga yang diadakan di Jakarta tepatnya di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 17-20 Juni 2019.

Yesenia mengaku mendapatkan banyak pengalaman selama mengikuti kegiatan seleksi tahap ketiga di Jakarta.

Ia juga mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan baru karena selama seleksi peserta diberikan materi yang berhubungan dengan diplomasi seperti materi tentang Diplomasi Publik yang dipaparkan oleh Azis Nurwahyudi,