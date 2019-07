Wagub NTT : Semua Pihak Harus Partisipasi dalam Program PAUD Holistik Interaktif

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef A. Nae Soi mengharapkan semua pihak dapat berpartisipasi dan mendukung progfam Pendidikan Anak Usia Dini - Holistik Interaktif (PAUD-HI) yang diselenggarakan oleh Save the Chidren. Wagub Josef juga memberi apresiasi terhadap upaya pengembangan anak usia dini.

Josef Nae Soi menyampaikan hal ini pada acara Pameran dan Pembelajaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, bertempat di Hotel Swiss Belinn Kristal Kupang, Kamis (4/7/2019).

Dalam siaran pers Biro Humas dan Protokol Setda NTT, Jumat (5/7/2019) menyatakan, Wagub NTT, Josef A. Nae Soi meminta semua pihak agar turut berpartisipasi dalam program PAUD HI yang sudah diselenggarakan oleh Savw the Children.

"Program PAUD HI merupakan program multi pihak yang membutuhkan partisipasi dan kerja sama dari berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta dan Lembaga Non-Pemerintah, juga masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penerima manfaat,” kata Josef.

Josef mengharapkan agar para pemangku kepentingan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota beserta stakeholder terkait lainnya, memiliki pemahaman yang sama mengenai peluang dan tantangan dalam upaya Pelaksanaan Program PAUD HI yang lebih komprehensif.

”Melalui pameran ini, saya mengharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para pemangku kepentingan, dan terjadinya proses sharing pengalaman dan replikasi program Pengembangan Anak Usia Dini yang Holistik dan Integratif,” katanya.

• Di Tangan Djanur 2 Kali Pertemuan vs Maung Bandung, Persib ALami Kekalahan, Ini Gregetannya

Lebih lanjut, Josef sangat mengharapkan adanya kesepakatan bersama yang dirumuskan dalam kegiatan ini untuk memberikan masukan bagi pemerintah dalam upaya memenuhi Misi IV Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia terutama Pengembangan Anak Usia Dini yang Holistik dan Integratif, demi mencapai bonus demografi tahun 2030.

”Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan acara Pameran dan Pembelajaran PAUD HI ini terutama Save the Children selaku penyelenggara, dan Pemerintah Kabupaten yang telah mengembangkan PAUD HI serta semua pihak yang telah dengan caranya masing-masing telah berkontribusi bagi pengembangan PAUD HI,” ujarnya.

• Ayo Cicipi Naget Pisang Kaesang, Gerai Pertama Dibuka di Pulau Timor

• Chris John Siap Terima Tantangan Gubernur NTT di Ring Tinju, Gubernur Viktor Lasikodat Siap Tanding

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Save the Children mengangkat tema _Investasi Dini Menuju Generasi Unggul Menyambut Bonus Demografi._

Pada kesempatan itu juga Wagub Josef turut menjelaskan mengenai Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Belu, Direktur Pendidikan dan Agama Bappenas /Bapak Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D, Asisten Deputi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat Kemenko PMK RI/Ibu DR. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi, Wakil Bunda PAUD Provinsi NTT, Unsur Forkopimda, pimpinan dan utusan perangkat daerah baik lingkup Pemprov NTT

maupun dari Pemkab Belu, TTU, TTS, Kab. Kupang, Kota Kupang, Sumba Barat, Sumba Tengah serta Pemkab Lombok Utara, Para Tokoh Agama, Para Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil, Para Akademisi, Para perwakilan mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru PAUD Undana, serta Para Insan Pers. *)