Masyavarda Wahyu Devika Nalini saat menerima piagama dan tropi Runner Up II Hijab Indonesia Model@HUNT 2019.

Masya Bangga Dapat Runner up II Hijab IMH

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Geradus Manyela

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Masyavarda Wahyu Devika Nalini, siswi SD Muhammadyah Kupang 2 mengaku bangga dapat Runner Up II Hijab Indonesia Model@ HUNT 2019 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, 27-30 Juni 2019.

Dalam pesan WhatsApp kepada Pos Kupang.com, Jumat (5/7/2019), Masya menuturkan, dirinya mengikuti audisi online dan dinyatakan lolos untuk berkompetisi di IMH @ HUNT 2019.

Dia mengaku keberhasilan itu berkat bantuan fotografer Akky Boyy dan dukungan ayahnya Erwin Wahyutrianto dan ibunya, Ida Widiawati.

"Alhamdulillah Masya dapat Runner Up II Hijab Indonesia Model @ HUNT 2019, dari 156 peserta dari 33 provinsi di Indonesia," tulis Masya dalam pesan WhatsApp-nya.

Masya mengaku senang selama masa karantina dirinya bertemu dengan teman-teman dari provinsi lain. Saat lomba, Masya membawakan alat musik sasando. Sayangnya, dia tak membawa kostum komodo karena bagasi Lion Air mahal.

Lanjut Masya jika dirinya membawa dan memakai kostum komodo, bisa saja mendapat putri mahkota.

"Saya senang bisa membawa nama Nusa Tenggara Timur dan dapat Runner Up II Hijab Indonesia Model @HUNT 2019," tulis Masya.

Dirinya menyampoaikan terima kasih kepada fotografer Akky Boyy dan penata rias Dully yang membantunya hingga lolos audisi dan mengikuti ajang bergengsi itu di TMII Jakarta.

Dari NTT, katanya, ada 3 orang untuk kategori A 2 orang dan kategori B 1 orang. Dirinya juga meraih gelar The Best Make Up.

"Selama karantika aku bersama teman-teman mengikuti semua susunan acara. Awalnya memang berat tapi semua itu aku jalani dengan penuh semangat. Alhamdulillah aku bisa meraih sukses. Keberhasilan ini akan terus memotivasi aku untuk tetap semangat mengikuti ajang bergengsi di tingkat nasional," tutur Masya.

Lanjut Masya, kegiatan itu awalnya di TMII, saat sidang putusan MK terkait sengketa pilpres, kegiatan dipindahkan ke Allium Hotel di Tangerang.

Bagi Masya, anak-anak NTT juga tidak kalah dengan anak-anak dari provinsi lain. Buktinya, ia bisa membawa pulang Runner Up II Hijab Indonesia Model@ HUNT 2019.(*)