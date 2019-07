Ini Harapan Wabup Jerry untuk Warga Kabupaten Kupang terkait Even  Pan Indo Hash Nasional

Wabup Jerry Manafe bersama panitia ketika memantau persiapan lokasi kunjungan peserta even di Fatuleu.

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong

POS KUPANG.COM I OELAMASI--Wakil Bupati (Wabup) Kupang, Jerry Manafe, S.Th, M.Th meminta warga Kabupaten Kupang mendukung penuh even pelaksanaan Pan Indo Hash Nasional ke 35 tanggal 2-3 Agustus 2019.

Saat ini persiapan demi suksesnya even nasional berupa Olahraga lintas alam ini terus dilakukan karena akan diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai daerah se-Indonesia hingga luar negero seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste dan lainnya.

Wabup Jerry Manafe di sela-sela memantau persiapan even ini di Gunung Fatuleu belum lama mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan even Hash Nasional ini. Di mata wabup even tersebut merupakan kesempatan mempromosikan indahnya pariwisata Kabupaten Kupang.

Kabupaten Kupang, jelasnya memiliki banyak obyek wisata yang luar biasa indah namun belum tersentuh dan perlu dipromosikan dengan baik. Dirinya berharap melalui even ini, kiranya menjadi ajang untuk mempromosikan Kabupaten Kupang baik keindahan alamnya, kekayaan budaya, hingga keramahan masyarakatnya kepada dunia luar.

"IIni sesuai dengan program revolusi 5 P yang dicanangkan Pemkab Kupang dimana salah satunya mengembangkan sektor pariwisata kita menjadi lebih baik”, tegas Wabup Jerry.

Dijelaskan Wabup Jerry, Pan Indo Hash akan diikuti oleh banyak pengusaha dari berbagai daerah sehingga menjadi peluang baik untuk mereka melihat dan bisa saja berinvestasi disini.

"Mari kita manfaatkan momentum ini untuk kita bisa memperkenalkan daerah kita. Selain itu lewat kegiatan ini, masyarakat disini dapat juga menjual hasil kerajinan seperti tenun ikat, pangan lokal dan lain-lain yang tentunya dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat”, pesannya.

Kepada seluruh masyarakat di 2 Kecamatan yakni Fatuleu dan Kupang Barat, Wabup Jerry mengingatkan untuk memperhatikan kebersihan lingkungan, bahkan menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sehingga memberi rasa aman dan nyaman saat pelaksanaan kegiatan ini. (*)