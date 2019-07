Pertarungan Tinju Gubernur Viktor Laiskodat vs Chris John, Siapa Menang? Hati-Hati Pak Gub Keras Lo!

BERITA POPULER: Viktor Laiskodat Tantang Chris John, Niat Sholat Tahajud & Ramalan Zodiak Jumat 5/7

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Kamis 4 Juli 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Gubernur Viktor Laiskodat Tantang Chris John Tarung di The Border Battle 2019, Niat Sholat Tahajud, Tata Cara, Doa, Waktu, dan Keutamaan Shalat Tahajud dan Ramalan Zodiak Besok Jumat 5 Juli 2019.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Gubernur Viktor Laiskodat Tantang Chris John Tarung di The Border Battle 2019, Apa Kata Netizen?

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Laiskodat, dan Chris John akan bertarung di atas ring, Minggu 7 Juli 2019.

Kepastian Chris John menghadapi Gubernur Viktor Laiskodat itu, diungkapkan sendiri oleh Chris John saat bertandang ke Redaksi POS-KUPANG.COM, Kamis (4/7/2019).

Keduanya bertanding dalam pertandingan bertajuk The Border Battle 2019.

"Apakah ada pertandingan eksibishi," tanya Wapemred Pos Kupang, Hasyim Ashari.

"Ada. Saya akan menghadapi Pak Gubernur Viktor Laiskodat," kata Chris John tersenyum.

Ia mengatakan, Gubernur Viktor Laiskodat sangat antusias saat diajak untuk naik ring tinju.