Wow! BTS Jadi Artis yang Miliki Jumlah Penjualan Terbesar di Situs Aladin dalam 20 Tahun Terakhir. 

BTS mencapai penjualan album kumulatif tertinggi dalam 2 dekade.

Pada 3 Juli, dalam kesempatan 20 tahun masa layanan, toko buku online Aladin mengumumkan daftar artis yang memiliki jumlah album terjual terbanyak selama 20 tahun terakhir dan tempat pertama adalah milik BTS.

Selain menjadi album terlaris, mini album BTS vol. 6 "MAP OF THE SOUL: PERSONA" yang dirilis pada bulan April juga memegang posisi No. 1 pada jumlah konsumsi akumulatif untuk satu produk dalam 20 tahun terakhir.

No.2 dan No.3 dari penjualan kumulatif tertinggi album dalam 20 tahun terakhir adalah milik EXO dan Wanna One.

Peringkat dari No.4 hingga No.10 masing-masing adalah Seventeen, IZone, Twice, SHINee, Nu'est, SNSD, dan IU.

Di sisi lain, karya dengan penjualan kumulatif tertinggi adalah buku Hyemin "The Things You Can See Only When You Slow Down" dan penulis dengan penjualan kumulatif tertinggi adalah J.K. Mengobrol dengan seri "Harry Potter".

