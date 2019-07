Pasca Digugat Cerai Song Joong Ki, Song Hye Kyo Tolak Main Drama Korea, Apa Alasannya?

POS-KUPANG.COM - Baru-baru ini ada kabar menyebutkan Song Hye Kyo telah menolak untuk bermain dalam sebuah drama.

Dilansir dari Soompi Kamis (27/06/2019), agensi Song Hye Kyo, United Artist Agency (UAA) mengklarifikasi kabar tentang alasan artisnya telah menolak drama baru berjudul Hyena.

Produser tersebut juga menggarap drama populer, My Love from the Star yang dibintangi oleh Kim So Hyun dan Jun Ji Hyun tahun 2013 silam.



Menurut Ilgan Sports dilansir dari Soompi, sebuah kabar yang belum terkonfirmasi menyatakan Song Hye Kyo yang awalnya menolak sebuah peran utama kini telah berubah pikiran.

Hye Kyo lantas memilih tawaran casting dan kemudian ditarik keluar dari drama pada awal minggu ini.

Namun CEO Park Hyun Jung dari agensi UAA Song Hye Kyo lantas memberi klarifikasi atas pemberitaan tersebut.

Alasan Song Hye Kyo menolak drama bukan karena kasus perceraian yang sedang dihadapinya.

"Kehidupan pribadi (Song Hye Kyo) tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. (drama) Hyena hanyalah salah satu dari beberapa skrip yang dia pertimbangkan, dan itu adalah drama yang dia sudah ditolak,", ungkap Park Hyun Jung.

Sebelumnya pada hari itu, Song Joong ki mengumumkan bahwa ia telah mengajukan gugatan cerai dari Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo kemudian merilis sebuah pernyataan melalui agensi yang menjelaskan alasan perceraian mereka.