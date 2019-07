Lagu dan Kunci (Chord) Gitar 'Wanitaku' - NOAH, YUK Download Lagu Ini

POS KUPANG.COM - - Grup Band NOAH baru merilis lagu terbaru mereka berjudul "Wanitaku', Jumat (28/6/2019).

Baru beberapa hari dirilis, lagu 'Wanitaku' NOAH telah jadi trending YouTube dan ditonton lebih dari 1,2 juta kali, Selasa (2/7/2019).

Lagu 'Wanitaku' bercerita tentang satu pasangan.

"Ini menceritakan satu pasangan," ujar sang vokalis, Ariel dalam akun YouTube Channel milik VJ Laissti, Kamis (27/6/2019).

"Di lagu ini cowok bilang ke cewek, seseorang yang ngomong ke pasangannya, si pasangan mungkin terlalu egosentrik, terlalu selfcenter."

"Jadi si cowoknya bilang, apa yang kamu cari itu tak akan pernah habis sampai hatimu beku nanti kamu baru sadar."

"Itu bisa sebaliknya ke cowok juga," sambung Ariel.

Lirik Lagu dan Kunci (Chord) Gitar 'Wanitaku' - NOAH Lengkap dengan Link Download, Rilis Jumat (28/6/2019)

Intro: C

C

Kau lakukan yang

Am

Kau inginkan

F

Kau tutup matamu

C

Dan kau berjalan

G Am

Kuterbangun dari lamunan

F C

Dan kutenggelam dalam mimipimu

G Am

Tek pernah habis dunia

F

Sampai keujung batasnya

C G

Takkan berhenti hingga

Am F

Hatimu membeku

Dm F

Kembali berputar arah

Am

Pulang padaku

Em G

Kembalilah hanya aku

G

Yang bisa memelukmu