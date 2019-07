NTT Ekspor Garam ke Timor Leste

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Mei 2019 senilai

US $ 1.177.725 dengan volume sebesar 5.128,2 ton mengalami kenaikan sebesar 3,48 persen dari ekspor bulan April 2019 yang sebesar US $ 1.138.079.

Nilai ekspor tersebut terdiri dari ekspor migas sebesar US $ 35.228 dan ekspor non migas senilai US $

1.142.497.

Kepala BPS NTT, Ny Maritje Pattiwaellapia, mengatakan komoditas ekspor Provinsi NTT pada Mei 2019 seluruhnya dikirim ke Timor Leste sebesar US $ 1.177.725.

Ia menyebutkan komoditas terbesar yang diekspor Provinsi NTT pada Mei 2019 adalah kelompok komoditas Garam, Belerang, dan Kapur senilai US $ 183.316.

Sedangkan impor Provinsi NTT pada Mei 2019 senilai US $ 4.270.369 dengan volume sebesar 4.870,74 ton dengan komoditas impor terbesar Bahan Bakar Mineral yang didatangkan dari Malaysia.

Jika, kata Ny Maritje, membandingkan kumulatif nilai ekspor sebesar US $ 5.692.287 terhadap kumulatif nilai impor sebesar US $ 31.096.885 maka pada tahun 2019 terdapat defisit sebesar US $ 25.404.598.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)