Agnez Mo Masuk Kandidat Wanita Tercantik di Dunia, Siangannya Jennie BLACKPINK dan Park Shin Hye

POS KUPANG.COM -- TC Chandler kembali membuat rangking The 100 Most Beautiful Faces 2019.

Menariknya, penyanyi asal Indonesia, Agnez Monica masuk dalam nominasi daftar tersebut.

Melalui akun Twitter, Sabtu (29/6/2019), TC Chandler mengabarkan bahwa Agnez Mo resmi menjadi kandidat wajah tercantik 2019.

"AGNEZ MO. Official Nominee For The Most Beautiful Women Of 2019!" tulis akun Twitter, @tccandler2019.

Agnez Mo bersaing dengan sederet model dan selebritis dunia lainnya.

Sebut saja Jennie Blackpink, Park Shin Hye, Blake Lively, Deepika Padukone hingga Katrina Kaif.

Selain Agnez Mo, artis Indonesia yang masuk dalam nominasi wajah tercantik 2019 yakni Maudy Ayunda .

Daftar The Most Beautiful Faces of 2019 diduga akan dirilis pada akhir tahun ini.

TC Candeler telah merilis daftar tahunan 100 wanita tercantik sejak 1990.

Bekerja sama dengan The Independent Critic, TC Candeler akan memilih hanya 100 wajah dari sekitar 90 ribu selebriti.

The Independent Critic membuat daftar ini dengan tujuan menghargai estetika feminim.

Selain itu, membuka mata dunia akan koleksi wajah yang unik, cantik, dan beragam dari seluruh dunia.

• Sudah Bercerai 5 Tahun, Ayu Ting Ting Masih Kesal Saat Sebut Mantan Suaminya, Sampai Buang Ludah

• Benyamin Lola Sebut Sirih Pinang Membangun Relasi Sosial

• ZODIAK CINTA! Ramalan Zodiak Cinta Selasa 2 Juli 2019, Aries Bahagia, Gemini Jadi Pusat Perhatian

• Kunjungi Kojadoi, Danlanal Maumere Dorong Warga Budidaya Rumput Laut

Member girl group k-POP BLACKPINK, Jennie. (Instagram/Jennie Blackpink) WORLDS TOP MOST

Park Shin Hye Katrina Kaif (Kolase Pos-Kupang.com) Lirik lagu 'Kamu dan Kenangan' Maudy Ayunda, lagu soundtrack film 'Habibie Ainun 3'. (instagram/maudyayunda)

Artikel ini telah tayang di Grid.ID :https://www.grid.id/read/041771818/bersaing-dengan-jennie-blackpink-agnez-mo-masuk-kandidat-wanita-tercantik-di-dunia?page=all