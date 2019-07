Persib Bandung Masuk Zona Rawan, Bali United Kokoh di Puncak, Ini Klasemen Sementara Liga 1 2019

POS KUPANG.COM- Berikut ini jadwal dan klasemen sementara Liga 1 2019 yang kini sudah memasuki pekan keenam.

Sebanyak tiga pertandingan menarik tersaji pada laga lanjutan pekan keenam Liga 1 2019, Minggu (30/6/2019).

Tiga pertandingan itu di antaranya Persib Bandung vs Bhayangkara FC, PSIS Semarang vs Barito Putera, dan Perseru Badak Lampung vs Bali United.

Laga Persib Bandung kontra Bhayangkara FC berlangsung seru dan tercipta sejumlah drama saat laga berlangsung.

Dalam laga itu, Persib Bandung harus dikalahkan tim tamu Bhayangkara FC dengan skor 1-2.

Setelah sempat bermain imbang 1-1, Bhayangkara FC akhirnya bisa menumbangkan Persib Bandung secara dramatis.

Gol kemenangan Bhayangkara FC berhasil diciptakan Herman Dzumafo pada menit ke-89.

Dengan kemenangan ini, Bhayangkara FC berhasil naik ke posisi 3 klasemen sementara Liga 1 2019 dengan torehan 11 poin.

Sementara, tim tuan rumah Persib Bandung harus tetap bertahan di peringkat 8 dengan mengoleksi 6 poin.

Angka ini membuat Persib Bandung rawan tergeser oleh beberapa klub yang belum bermain di pekan keenam, seperti Persebaya dan Borneo FC.