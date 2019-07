Kepo Guys! Pelupa, Serangan Jantung Hingga Stroke, Deretan Penyakit Yang Timbul Akibat Bergadang

Wajib Kepo Guys! Dari Pelupa, Serangan Jantung Hingga Stroke, Deretan Penyakit Yang Timbul Akibat Bergadang

POS-KUPANG.COM--Kebiasaan bergadang sering membuat seseorang merasa nyaman, khususnya di kalangan anak muda zaman now.

Kebiasaan bermain gadget, nongkrong bareng sama teman sampai pagi, aktif di media sosial sering membuat kita menunda waktu tidur malam hari.

Padahal tubuh yang sering beraktivitas di siang hari membutuhkan porsi tidur malam yang cukup, antara 6-8 jam.

Bukan hanya lelah dan ngantuk, kita juga sulit berkonsentrasi di kelas. Bahkan, kamu bisa terserang 6 penyakit ini loh:

1. Serangan Jantung dan Stroke

Jangan sekali-sekali menjadikan begadang sebagai gaya hidup kalau kamu nggak mau berisiko terkena serangan jantung dan stroke.

Menurut penelitian yang dilakukan di University of Chicago dalam Journal of the American Medical Association menyebutkan, kekurangan tidur dapat menyebabkan penumpukan kalsium dalam pembuluh darah dan berisiko menimbulkan terbentuknya plak.

Stroke (Net)

Bahayanya, plak itu dapat terlepas dari dinding pembuluh darah dan menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah jantung dan otak. Hal inilah yang menyebabkan seseorang terkena serangan jantung dan stroke.

2. Obesitas