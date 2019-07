Harta Gono-Gini hingga 1,2 Triliun Perceraian Song Joong Ki dan Song Hye Kyo

POS KUPANG.COM - - Kabar perceraian pasangan artis Korea Selatan, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo masih terus ramai diperbincangkan publik.

Hal tersebut lantaran kabar mendadak gugatan cerai yang dilayangkan oleh Song Joong Ki melalui tim kuasa hukumnya, Kamis (27/6/2019).

Berbagai rumor pun langsung mengemuka, terutama soal penyebab perceraian Song Joong Ki dan Song Hye Kyo.

Pernikahan mereka yang berlangsung di The Shilla Hotel, Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/10/2017), juga sempat mengemparkan penggemar mereka lantaran mereka sebelumnya berperan sebagai sepasang kekasih dalam drama Descendants of the Sun.

Kompas.com pun merangkum beberapa fakta tentang rencana perceraian Song Joong Ki dan Song Hye Kyo.

1. Tanpa beritahu Song Hye Kyo

Menurut Channel A, Song Joong Ki melayangkan gugatan cerai tanpa memberi tahu Song Hye Kyo.

Laporan itu menyatakan bahwa Song Joong Ki mengajukan penyelesaian perceraian ke Pengadilan Keluarga Seoul pada 26 Juni 2019.

Namun, ia memberi tahu Song Hye Kyo tentang masalah itu melalui siaran pers publik yang disampaikan oleh perwakilan hukumnya pada keesokan harinya, yakni 27 Juni.

Song Joong Ki dikabarkan memilih mengajukan perceraian (setelah keduanya sepakat untuk bercerai), untuk menyelesaikan proses perceraian dengan cara yang lancar dan cepat.