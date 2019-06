BERITA POPULER: Siswi SMA Kupang Dijual Orangtua, Sifat Menyebalkan Zodiak, Rahasia Taehyun TXT

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Jumat 28 Juni 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya 13 Fakta Kronologis Siswi SMA Kupang yang Dijual Orangtua dan Jadi Budak Seks Kakek-Kakek, Sifat Paling Menyebalkan dari 12 Zodiak & Sering Bikin Orang Kesal, Leo Sombong, Aries Egois dan RM BTS Blak-blakan Ungkap Rahasia Taehyun TXT, Jungkook Malah Malu-malu!

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. 13 Fakta Kronologis Siswi SMA Kupang yang Dijual Orangtua dan Jadi Budak Seks Kakek-Kakek

Nasib miris dialami SM, gadis asal Kabupaten Kupang yang masih berstatus siswi SMA.

Ia diduga telah dijual orangtuanya dan menjadi budak seks seorang kakek-kakek.

Saat ini kasus tersebut sudah berada di Polres Kupang.

Siswi SMA yang Dijual Orangtua dan Jadi Budak Seks Kakek-Kakek, seperti yang dihimpun POS-KUPANG.COM

1). Masih berstatus siswi SMA

SM, gadis yang berusia 16 ini masih berstatus siswi SMA di Kabupaten Kupang, NTT.