BERITA POPULER: 2 Siswi di Kota Kupang Dicabuli hingga 1.800 Relawan Jokowi Siap Kumpul di Jakarta

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Kamis 27 Juni 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Dua Siswi SMA di Kota Kupang Dicabuli, Maman Imanulhaq: Jika Jokowi-Ma'ruf Menang, 1.800 Relawan Siap Kumpul di Jakarta dan 10 Bahan Makanan Tidak Boleh Dimakan Mentah-mentah.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Dua Siswi SMA di Kota Kupang Dicabuli

Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di Kota Kupang.

Kali ini kasus tersebut menimpa dua siswi SMA di Kota Kupang yang masih berstatus pelajar kelas XI di salah satu SMA Negeri di Kota Kupang.

Kedua korban yakni PB (17) dan JML (15), sedangkan pelaku pencabulan adalah JM (17), F (17), R (17) dan YT (20)

Demikian disampaikan Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P Tarung Binti, SIK melalui Kasat Reskrim Polres Kupang Kota, Iptu Bobby Jacob Mooynafi, SH., MH ketika ditemui di Mapolres Kupang Kota, Kamis (26/6/2019) sore.

"Kasus ini sudah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kupang Kota," tegas Iptu Bobby.

Kronologis kejadian, lanjut Iptu Bobby, saat korban PB dihubungi oleh sang pacar JM (17) melalui aplikasi Facebook pada Sabtu (22/6/2019).