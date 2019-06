Baca ini, Tips Dewy Makeup untuk Kulit Berjerawat dari MUA Ferry Fahrizal, Kunci Utamanya Cuma Satu!

POS KUPANG.COM -- Stylovers, tahu nggak sih, kalau tren makeup di tahun 2019 ini masih seputar dewy makeup yang membuat kulit wajah terlihat sehat?

Meski natural dan terlihat mudah untuk diterapkan ke wajah, dewy makeup ternyata nggak semudah itu, Stylovers.

Maka dari itu, kali ini Stylo.ID mau berbagi tips dewy makeup dari seorang MUA handal yang sudah biasa mendandani Rossa, Raisa, Vanesha Prescilla dan masih banyak lagi yaitu Ferry Fahrizal.

instagram.com/ferryfahrizal

Hasil makeup Ferry Fahrizal yang terlihat flawless

Daripada berlama-lama, yuk langsung masuk ke tips makeup dari Ferry Fahrizal satu ini yang telah dirangkum khusus untuk kamu!

Pertama-tama, kamu harus tahu dulu bahwa kulit yang sehat adalah kunci atau awal dari keberhasilan makeup yang akan dikenakan di atasnya, Stylovers.

"Yang pasti kulit sehat, ya. Sebenarnya, makeup apapun kalau kulitnya nggak terawat dengan baik sih pasti nggak menunjang hasil makeupnya," Jelas Ferry Fahrizal saat ditemui di Three Folks Coffee Creamery and More Cilandak (08/09).

Menurut Ferry sendiri, tren saat ini yang cenderung ke glowing dan dewy look akan lebih menonjolkan kekurangan pada kulit yang bermasalah.

"Kalau masih bekas jerawat aja kan masih bisa ya ditutupin, tapi coba deh kalau kulitnya udah bertekstur, kalau ditambah lagi sama highlighter yang ada makin nunjukin ke nggak sempurnaan kulit, kan?"