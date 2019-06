Jalinan Cinta Song Hye Kyo dan Song Joong Ki Berakhir, Resmi Umumkan Perceraian

POS-KUPANG.COM- Artis peran Korea Selatan, Song Hye Kyo dan Song Joong Ki kembali membuat kejutan dengan kabar perceraian mereka.

Rumor perceraian mereka akhirnya terjawab setelah melalui kuasa hukumnya Park Jae Hyun, Song Joong Ki mengumumkan telah resmi menggugat cerai istrinya, Song Hye Kyo pada Rabu (27 Juni 2019.

Masih jelas di ingatan ketika dua artis peran ternama Korea, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo, menghebohkan publik dengan kabar pernikahan mereka.

Ketika itu, awal Juli 2017, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo mengumumkan rencana pernikahan setelah berkali-kali membantah memiliki hubungan istimewa.

Publik pun heboh, berbagai tagar menjadi viral untuk merayakan sukacita itu. Dari #SongSongCouple hingga #HariPatahHatiInternasional membanjiri media sosial.

Mereka kemudian melangsungkan pernikahan pada 31 Oktober 2017. Hampir dua tahun kemudian, tepatnya hari ini, Kamis (27/6/2019), pasangan tersebut kembali membuat heboh.

Namun, kali ini dengan kabar sedih, yaitu mereka akan bercerai. Berikut perjalanan cinta Song Hye Kyo dan Song Joong Ki yang dirangkum oleh Kompas.com dari berbagai sumber:

1. Descendants of the Sun (DOTS) Song Joong Ki dan Song Hye Kyo dipertemukan dalam drama Descendants of the Sun. Dalam drama terkenal itu, mereka didapuk menjadi sepasang kekasih.

Menurut para penggemar DOTS, kedua bintang utama itu bisa menjalin chemistry yang bagus. Dari situlah muncul istilah Song Song Couple.