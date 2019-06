Raffi Ahmad Izin Menikah Lagi, Begini Sikap Nagita Slavina

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Presenter Raffi Ahmad baru-baru ini membuat keluarganya heboh setelah mengajukan sebuah permintaan yang mengejutkan.

Saat sedang asik berlibur di luar negeri, Raffi tiba-tiba meminta izin kepada istrinya, Nagita Slavina, untuk menikah lagi. Hal itu terlihat dalam video berjudul "Prank Nagita!!! Yang Ditunggu Semua Netijen!!!" di kanal YouTube Rans Entertainment.

"Aku mau izin, mau nikah lagi," ucap Raffi di hadapan Nagita alias Gigi, ibunya Mama Amy, dan mertuanya Rieta Amilia, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (25/6/2019).

Mama Rieta sontak menjerit kaget, Mama Amy terdiam, namun Gigi justru tersenyum.

"Jangan bercanda he he he," kata Gigi sambil mengelus pipi Raffi.

"Enggak lucu tahu. Prank! Prank! Apaan sih ah serius-serius. Pulang yuk ah," sambungnya masih tak percaya perkataan Raffi dan yakin bahwa itu semua hanya keusilan suaminya.

Raffi terus berusaha meyakinkan Gigi bahwa permintaannya untuk menikah lagi bukanlah candaan. Namun, Gigi tetap tak percaya.

Sampai akhirnya, Mama Rieta angkat bicara. "Kamu tuh tega banget ya ngomong gitu ya," katanya.

"Daripada aku enggak ngomong, mending aku ngomong. Ma, ini aku serius Ma," ucap Raffi.