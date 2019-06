Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2019, Akun Instagram Ustadz Abdul Somad Hilang, Kena Suspend?

Ramai-ramai menyikapi terkait Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan keputusan hasil Sengketa Pilpres 2019 pada Kamis, 27 Juni 2019. Akun instagram Ustadz Abdul Somad hilang. Apakah akun Ustadz Abdul Somad kena suspend? Yang pasti Ustadz Abdul Somad kemudian membuat akun instagram baru.

POS-KUPANG.COM - Disaat masyarakat Indonesia lagi ramai-ramai menyingkapi rencana pembacaan keputusan sidang Sengketa Pilpres 2019, akun instagram Ustadz Abdul Somad hilang.

Ya, sejak Rabu (26/06/2019) sekitar pukul 08.33 WIB, akun IG milik Ustadz Abdul Somad, dai kelahiran Asahan, Sumatera Utara, itu tak bisa diakses.

Sebagaimana biasanya, Ustadz Abdul Somad kerap membagikan kegiatan dakwahnya lewat akun @ustadzabdulsomad.

Saat diakses hanya ada tulisan "Sorry, this page isn't available. The link you followed may be broken, or the page may have been removed. Go back to instagram".