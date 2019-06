Inilah 3 Fakta Film Ketiga BTS 'Bring the Soul: The Movie', ARMY Wajib Catat Waktu Tayangnya!

POS-KUPANG.COM - Yeay! BTS bakal kembali ke layar perak!

BTS enggak berhenti memuaskan para penggemarnya dengan berbagai kejutan ya, girls.

Selain konser, fan meeting, dan video-video behind the scene para member hingga siran VLive, BTS juga telah merilis film Burn the Stage: The Movie dan Love Yourself in Seoul.

Burn the Stage: The Movie merupakan film pertama BTS yang rilis pada tahun lalu, sebuah dokumenter tentang perjalanan konser tur dunia WINGS pada 2017.

Sedangkan Love Yourself in Seoul merupakan film konser pembuka BTS seri Love Yourself, yaitu rangkaian konser setelah WINGS.

BTS bakal rilis film ketiga

Kemudian, pada Rabu (26/6/2019), Big Hit Entertainment mengumumkan kalau BTS bakal merilis film ketiga mereka.

Film ini berjudul Bring the Soul: The Movie. Enggak cuma video konser Love Yourself, tapi juga percakapan 'rahasia' member di Paris setelah menyelesaikan tur konser Love Yourself ini.

Berisi berbagai kegiatan BTS

Fyi nih, hampir mirip kayak Burn the Stage: The Movie, Bring the Soul: The Movie ini berisi perjalanan mereka dari satu negara ke negara lainnya untuk konser mereka.