Sudah 9 Tahun Menikah Tapi Belum Dikaruniai Anak, Rianti Cartwright: Waktu Tuhan yang Terbaik!

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Rianti Cartwright, model, aktris, dan mantan VJ MTV sudah 9 tahun menikah dengan Alfoncius Dopot Parulian Nainggolan pada 17 September 2010.

Belum diberi momongan hingga 9 tahun menikah, Rianti tampak tetap bahagia jalani hari-hari bersama suaminya.

Hal itu terlihat dari aktivitas maupun foto-foto instagram Rianti maupun Alfonso.

Diketahui, aktris yang akan menginjak usia 35 tahun pada 22 September 2019 ini juga sudah melakukan program bayi tabung agar bisa hamil dan punya anak.

• Ayu Ting Ting Sedang Jalin Hubungan Spesial dengan Dedi Mulya, Zaskia Gotik Beberkan Fakta ini

• Ramalan Zodiak Cinta Rabu 26 Juni 2019, Capricorn Coba Flirting, Kehidupan Cinta Scorpio Berubah!

• Memeluk Islam dan Berhijab, Angelina Sondakh Sudah Menikah Siri dengan Brotoseno,Masih Kangen Adjie

• Lidya Pratiwi Memeluk Islam dan Rajin Ibadah, Sudah 13 Tahun Dipenjara, Begini Kondisinya

Namun sayang sekali, melalui postingan instagram tanggal 26 Mei 2019 Rianti umumkan ia belum hamil juga, namun ia tetap bahagia dan bersyukur.

Hal ini pun dijelakan dalam caption di instagramnya.

Ia merasa baik-baik saja dan percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.

"The pain that you've been feeling, can't compare to the joy that is coming," penggalan caption pada unggahan foto Rianti di instagramnya.

Tetap bahagia, baru-baru Rianti Cartwright Nainggolan asyik pergi bersama suami dan teman-temannya ke Semasa di Taman Lapangan Banteng, Kota Tua.

Instagram/@Riantic

Belum Hamil, Rianti Tetap Bahagia

Wah, semoga kebahagiaan terus terpancar di wajah Rianti, segera hamil dan punya anak juga ya! (*)

Artikel ini telah tayang di Grid.ID: https://nova.grid.id/read/051764785/9-tahun-menikah-dan-belum-dikaruniai-anak-rianti-cartwright-waktu-tuhan-yang-terbaik?page=all