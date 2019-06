Lirik Lagu 'Kamu dan Kenangan' Maudy Ayunda Jadi Soundtrack Film 'Habibie Ainun 3'

POS KUPANG.COM -- Artis dan juga penyanyi Maudy Ayundadidapuk menjadi pemeran utama dalam film 'Habibie Ainun 3'.

Tak hanya itu, Maudy Ayunda juga menyanyikan lagu yang menjadi soundtrack film yang diperankannya tersebut.

Ya, Maudy Ayunda baru saja merilis lagu terbarunya yang mengisi soundtrack untuk film barunya itu.

Lagu yang dirilis Jumat (21/6/2019) ini bertajuk 'Kamu & Kenangan'.

• Suami Pergoki sang Istri Selingkuh dengan Pria Lain setelah Pasang Alat ini di Ponsel, Intip YUK

Lagu tersebut merupakan ciptaan dari penyanyi kenamaan Melly Goeslaw yang diaransemen oleh Anto Hoed.

"The original soundtrack of Habibie Ainun 3, “Kamu dan Kenangan” is out now!

Ini pertama kalinya aku menyanyikan lagu ciptaan teh @melly_goeslaw yang diaransemen oleh Mas @antohhoed.

Hope I was able to do the song and the lyrics justice for Eyang Habibie.

Dan sepanjang hari ini, kalian sudah bisa mendengarkan untuk pertama kalinya lagu Kamu dan Kenangan diputarkan di radio-radio favorit kamu.

Atau juga didengarkan melalui Spotify, Joox, Apple Music, iTunes.