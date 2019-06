BERITA POPULER: Kolektor Buru Koin 1000 Kelapa Sawit, Pertengakaran Ussy & Andhika & Jisoo Blackpink

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Minguu 23 Juni 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Uang Koin Lawas 1000 Gambar Kelapa Sawit Diburu Kolektor, Harganya Bisa Capai Rp 14 Juta, Bertengkar Hebat dengan Ussy Sulistiawaty, Andhika Pratama Sebut Ada Ada Bom Waktu dan Tampil 15 Detik di Drama Korea Arthdal Chronicles, Jisoo BLACKPINK Jadi Trending Topic di Medsos!

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Uang Koin Lawas 1000 Gambar Kelapa Sawit Diburu Kolektor, Harganya Bisa Capai Rp 14 Juta

Uang logam seribu rupiah bergambar kelapa sawit tang dikeluarkan Bank Indonesia di tahun 90-an merupakan bimetal yaitu uang koin yang tercetak dari dua bahan.

Pada mata uang tersebut, bagian depannya bergambar kelapa sawit serta nominal uang.

Sedangkan di bagian belakang tercetak gambar burung garuda dan tahun dikeluarkannya uang itu.

Detail komposisinya yaitu, bagian cincin (luar): 75% copper, 25% nickel, dan bagian inti: 60-70% Copper, 40-30% Zinc.

uang koin RP 1.000 bergambar kelapa sawit yang tengah diburu kolektor (net)

Koin ini memiliki berat 8,61 gram dan diameter 26 mm. Kolektor uang asing banyak memburu uang ini.

Banyak juga yang memperjual-belikan uang pecahan seribu rupiah ini dengan harga jutaan rupiah.

