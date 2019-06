The Kings Kupang Punya Promo Menarik VVIP Room, Intip YUK Kelebihannya

Area Restoran Bambu The Kings begitu ramai. Tamu-tamu begitu mengagumi lokasi strategis The King yang mempunyai pemandangan nan indah

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Entertaining Style The Kings tak hanya menghadirkan restoran dan bar dengan arsitekturu menarik dari bambu. Namun The Kings juga menyediakan room mewah bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu bersenang-senang bersama keluarga, teman-teman, ataupun merayakan berbagai acara seperti arisan, ulang tahun dan lainnya.

Ada tiga VVIP Room yang disediakan di bawah area restoran dengan kapasitas 20 sampai 30 pax. Setiap room didesain dengan tema dan warna yang berbeda-beda. Ada pula yang dilengkapi dengan fasilitas meja biliard.

Sales and Marketing The Kings, Viany Velantina, kepada POS-KUPANG. COM, Minggu (23/6/2019), menyampaikan semua room sudah dilengkapi dengan audio visual terbaru dan fasilitas karaoke. Serta tamu juga bisa langsung menembus ke VVIP terrace yang lagsung menghadap ke laut.

• Atlet Tarung Derajat Kota Kupang Siap Tampil di Popda NTT 2019: Jangan Orientasi Bonus

"Kita punya tempat yang luas, desain elegan dan mewah serta sofa-sofa yang nyaman dilengkapi dengan fasilitas karoke. VVIP room bisa difungsikan sebagai ruang meeting, gathering, ulang tahun, arisan, kumpul keluarga dan teman kantor," ujarnya.

Bagi tamu yang ingin menggunakan VVIP Room, The King Kupang menawarkan untuk setiap harinya mulai pukul 17.00 Wita sampai sore Rp 300.000 per jam. Sedangkan Happy Hours mulai dari pukul 10.00 hingga 16.00 Wita hanya Rp 200.000 per jam.

Ada pula VVIP Room Package yaitu VVIP Silver Package, VVIP gold Package dan VVIP Platinum Package. Mulai Rp 1 juta hingga Rp 5 juta. (*)