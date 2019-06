SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Persib Bandung vs Madura United Skor 0-0

SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Persib Bandung vs Madura United Skor 0-0

POS-KUPANG.COM - Live Streaming Indosiar Persib Bandung vs Madura United via Vidio Premier di Liga 1 2019. Tonton di HP, Minggu (23/6/2019) kick off pukul 15.30 WIB.

Berikut Live Streaming laga antara Persib Bandung yang akan menghadapi Madura United di Liga 1 2019.

Laga Persib Bandung vs Madura United disiarkan di Indosiar dan bisa ditonton di HP melalui link berikut.

Laga Persib Bandung vs Madura United akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung, Minggu (23/6/2019) pukul 15.30 WIB.

LINK 1

Persib Bandung akan menjalani partai menghadapi pemuncak klasemen Madura United.

Laga ini akan menjadi ujian cukup berat bagi armada asuhan Robert Rene Alberts tersebut.

Persib sejauh ini sudah mengoleksi satu kali kemenangan dan satu kali imbang.

Apabila Persib meraih kemenangan di laga ini, maka Maung Bandung bisa menyodok ke posisi empat menggeser PSS Sleman.