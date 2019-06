Ini Harapan Bupati Willy Lay Buat Putri Belu 2019

Ini Harapan Bupati Belu, Willybrodus Lay Buat Putri Kabupaten Belu Tahun 2019

POS-KUPANG.COM | ATAMBUA - Bupati Belu, Willybrodus Lay menaruh harapan kepada Putri Belu 2019 untuk menjadi representasi dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Belu di berbagai level, baik di daerah, nasional maupun internasional.

Bupati Willy Lay mengatakan hal itu dalam sambutannya saat acara grandfinal pemilihan Putri Belu 2019 yang berlangsung di GOR L.A Bone, Sabtu (22/6/2019) malam.

Dikatakannya, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu memberikan apresiasi kepada Putri Belu 2019.

Harapannya, Putri Belu 2019 menjadi representasi dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Belu dan berperan aktif sebagai duta pariwisata di berbagai level, baik di daerah, nasional maupun internasional. Kemudian menjadi role mode generasi muda yang ada di Kabupaten Belu.

"Saya berharap Putri Belu berperan aktif sebagai duta pariwisata baik di dalam maupun luar negeri serta mendukung pemerintah dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Belu," pinta Bupati Willy Lay.

Untuk diketahui Maria Anabella Hulgirik terpilih sebagai Putri Belu 2019. Bela demikian ia disapa, mampu menyingkirkan 10 finalis lainnya dalam beberapa babak penilaian.

Pemenang Putri Belu 2019 ini akan mewakili Kabupaten Belu dalam ajang pemilihan Putri NTT tahun 2019 di Kupang.

Acara grandfinal Putri Belu 2019 dengan tema "We are the future of Belu Tourism" itu berlangsung meriah. Ratusan orang menyaksikan acara tersebut. Termasuk Bupati Belu, Willybrodus Lay, konsulat Timor Leste untuk Indonesia, pimpinan forkompomda dan pimpinan perangkat daerah.

Kepada wartawan Bela mengatakan, ia sangat bangga dan berterima kasih atas terpilihnya sebagai putri Belu 2019. Perjuangan menjadi Putri Belu memang tidak mudah. Dibutuhkan kerja keras untuk bisa memenuhi kriteria penilaian seperti

Brain (kecerdasan), Beauty (berpenampilan menarik) dan Behavior (berperilaku baik).

Sebagai Putri Belu 2019, siswi SMAK Suria Atambua ini mengatakan tugas dan peran yang bakal ia lakukan ke depan yakni, mempromosikan pariwisata serta mendampingi kaum muda untuk berkreativitas dalam konsep pariwisata.

"Sebagai Putri Belu 2019, saya akan memperkenalkan potensi yang ada di Kabupaten Belu terutama potensi pariwisata kepada dunia internasional," kata gadis kelahiran Manggarai 28 Juli 2002 ini. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Teni Jenahas)