Diuji Skripsi oleh Sri Mulyani, Ini Cerita Mahasiswa FEB UI

Diuji skripsi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ini Cerita Mahasiswa FEB UI

POS-KUPANG.COM - Empat mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menjalani sidang skripsi pada awal pekan ini.

Berbeda dengan sidang skripsi pada umumnya, salah satu dosen pengujinya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sidang skripsi tentu menjadi puncak perjuangan seorang mahasiswa strata 1 untuk memperoleh gelar sarjana.

Momen ini biasanya membuat sang mahasiswa gugup karena harus mempertanggungjawabkan penelitiannya di hadapan dosen penguji.

Apalagi, kalau yang duduk di bangku dosen penguji adalah seorang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia yang juga pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Salah satu dari empat mahasiswa tersebut membagikan ceritanya kepada Kompas.com, Jumat (21/6/2019) pagi.

Dia adalah mahasiswa Ilmu Ekonomi FEB UI angkatan 2015, Putra Prima Raka. "Alhamdulillah akhirnya lancar. Meski sempat nervous (gugup) banget di awal, karena dapat kesempatan untuk present di depan Bu Menteri langsung," ujar Prima yang dihubungi melalui WhatsApp.

Sidang yang dijalani Prima berlangsung pada Selasa (18/6/2019) dengan tema The Impact of Intermediate Input Import on Indonesia's Manufacturing Export Performance of the Global and Non-Global Production Network: Firm-Level Data Analysis.

Ia menjadi salah satu orang yang ditunjuk oleh departemen di kampusnya untuk menyampaikan hasil penelitiannya di depan SMI.

"Dari Departemen Ilmu Ekonomi ada empat orang yang ditunjuk untuk present langsung di depan Bu Menteri. Ada saya, Khaira, Mendra dan Meila. Memang pertimbangannya adalah topik skripsi yang menarik, namun juga relevan dengan kondisi saat ini," ujar Prima.