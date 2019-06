Bela Terpilih Sebagai Putri Belu 2019

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM| ATAMBUA- Maria Anabella Hulgirik terpilih sebagai Putri Belu 2019 di acara grandfinal Putri Belu 2019 yang berlangsung di GOR A.A Bone Atambua, Sabtu (22/6/2019) malam.

Bela demikian ia disapa, mampu menyingkirkan beberapa finalis lainnya.

Acara grandfinal Putri Belu 2019 dengan tema "We are the future of Belu Tourism" itu berlangsung meriah. Ratusan orang menyaksikan acara tersebut. Bupati Belu, Willybrodus Lay juga ikut menyaksikan acara itu hingga selesai.

Kepada wartawan Bela mengatakan, ia sangat bangga dan berterima kasih atas terpilihnya sebagai putri Belu 2019. Perjuangan menjadi Putri Belu memang tidak mudah. Dibutuhkan kerja keras untuk bisa memenuhi kriteria penilaian seperti

Brain (kecerdasan), Beauty (berpenampilan menarik) dan Behavior (berperilaku baik).

Sebagai Putri Belu 2019, siswi kelas II SMAK Suria Atambua ini mengaku sudah mengetahui tugas dan peran yang bakal ia lakukan ke depan.

"Sebagai Putri Belu 2019, saya akan memperkenalkan potensi yang ada di Kabupaten Belu terutama potensi pariwisata kepada dunia internasional," kata gadis kelahiran Manggarai 28 Juli 2002 ini. (*).