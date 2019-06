Avengers: Endgame yang Tayang Ulang, Yuk Menerka Kejutannya!

POS KUPANG.COM -- Penggemar Marvel Cinematic Universe baru saja mendapat kejutan besar saat diumumkan bahwa Avengers: Endgame bakal tayang lagi di bioskop dengan penambahan beberapa fitur bonus khusus.

Dari semua fitur bonus yang dijanjikan, satu hal yang membuat penggemar Marvel paling bersemangat adalah godaan dari Kevin Feige yang menyebut bahwa akan ada "beberapa kejutan".

Sekarang penggemar mulai berspekulasi tentang kejutan itu. Jadi apa yang akan penggemar dapatkan dari adegan pascakredit atau post-credit film Avengers: Endgame?

Berikut adalah beberapa kemungkinan yang paling mungkin: Baca juga: 57.000 Orang Tanda Tangani Petisi Desak Akhir Avengers: Endgame Diubah

1. Pratinjau Spider-Man: Far From Home

Spider-Man: Far From Home adalah film berikutnya di Marvel Cinematic Universe setelah Endgame dan menjadi epilog untuk fase ketiga saga Avengers.

Dapat dimengerti bahwa Marvel Studios sebelumnya tidak mendukung Sony Pictures mempromosikan Far From Home karena fokus pada perilisan Endgame. Namun sekarang, Spider-Man: Far From Home menjadi sorotan setelah reaksi pertama tentang film itu begitu positif, bahkan banyak yang menyebutnya sebagai film Spider-Man terbaik.

Memberi penggemar pandangan ke Far From Home adalah kemenangan pemasaran untuk Sony, sekaligus motivasi yang cocok bagi penggemar untuk melihat Avenger: Endgame lagi.

2. Pratinjau Fase 4 MCU

Setelah Endagame, penggemar Marvel banyak yang semakin tak sabar untuk mengetahui fase selanjutnya dari Marvel Cinematic Universe.