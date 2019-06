Ini Daftar Seniman Asia yang Akan Berkolaborasi dengan Seniman Flotim

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Sejumlah seniman Asia akan berkolaborasi dengan seniman Flores Timur di Larantuka akhir bulan ini.

Berikut daftar dan profil seniman Asia yang akan berkolaborasi dengan Seniman Flores Timur.

Takao Kawaguchi

Tahun-tahun terakhir ini Takao Kawaguchi mendalami berbagai arsip untuk kemudian menciptakan Yameru Maihime (La danseuse malade)--inspired by Hijikata’s texts (2012) dan About Kazuo Ohno--Reliving the Butoh Diva’s Masterpieces (2013), pentas yang hingga saat ini masih berkeliling dunia (35 kota di 25 negara, 55 pementasan, per Desember 2017). Karya terbarunya, Touch of the Other, merupakan sebuah karya pertunjukan berdasarkan riset sosiologis yang dilakukan oleh sosiolog Amerika Laud Humphrey, dipentaskan secara perdana pada Januari 2016 di Tokyo.

• Peer Gynts di Larantuka: Kolaborasi Seniman Asia dan Flores Timur

Takao mengawali dunia seni pertunjukan dengan bergabung ke dalam Le Théâtre de la Mandragore Tokyo, sebuah kelompok teater tubuh non verbal (mime-based). Dengan sentuhan butoh paska Hijikata (salah satu perintis Butoh), ia juga menggeluti performance art serta tari kontemporer dan pos-modern sebelum hijrah ke Barcelona pra-olimpiade di mana ia menyelami arus baru dalam dunia teater dan tari di Eropa.

Sekembalinya ke Jepang pada tahun 1990, Takao belajar secara otodidak dan mendirikan ATA Dance sebelum bergabung ke dalam kelompok Dumb Type di 1996-2008, kelompok performance lintas disiplin yang sangat terkenal di forum-froum seni pertunjukan dan seni rupa di Eropa dan Asia di tahun 90-an dan 2000-an awal. Perkembangan zaman menginspirasinya untuk bergerak sendiri, berkolaborasi dengan pemusik/seniman punk-modern seperti Atsuhiro Itoh, Fuyuki Yamakawa dan Daito Manabe.

Micari Fukui

Micari adalah aktris utama (prima dona) dari kelompok teater ternama Jepang Ku Na’uka Theater Company. Beberapa penampilan terbaiknya sebagai aktris panggung adalah dalam peran-peran yang ia mainkan bersama Ku Nau’ka, seperti Salome (sebagai Salome), Elektra (sebagai Elektra), Turandot (sebagai Turandot), The Castle Tower (sebagai Tomi-hime), Tristan und Isolde (sebagai Isolde), A Streetcar Named Desire (sebagai Blanche), Antigone (sebagai Antigone) dan Mahabharata (sebagai Damayanti). Di dalam lakon-lakon itu, bersama Ku Nau’uka Theater Company, dengan sutradara Satoshi Miyagi, ia telah berkeliling dunia.

• Dorkas Bangga Buku yang Ditulisnya Jadi Referensi

Pertunjukan Antigone, kali ini bersama Shizuoka Performing Arts Center (SPAC), tetap di bawah penyutradaraan Satoshi Miyagi, dipentaskan sebagai pembuka salah satu festival teater tertua dan ternama di dunia, Festival D’Avignon, pada tahun 2017.