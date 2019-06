DJ Ipank Kristian Akan Ramaikan The Kings Lounge

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Sejak dibuka The Kings Kupang menjadi salah satu referensi masyarakat kota Kupang ataupun tamu dari luar untuk berkunjung. Baik untuk mencicipi aneka kuliner yang disajikan bahkan sekedar melegalam tenggorokan dengan minuman sembari berfoto ria.

Kehadirannya yang berada di tepat pinggir pantai ini membuat The Kings menjadi daya tarik tersendiri, apalagi The Kings hadir dengan berbagai fasilitas yang bisa menjawabi kebutuhan para tamu.

Bagi Anda yang mencari hiburan, selain live musik yang dimainkan King Daepani setiap pukul 18.00 Wita, The Kings juga menyiapkan aksi DJ yang memberikan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Sehingga pengunjung ng bisa menghabiskan malam minggu mereka di The Kings.

Malam minggu ini, Sabtu (22/6/2019), The Kings menghadirkan DJ Lokal, Ipank Kristian yang siap membuat Anda semakin happy.

Free Entry mulai pukul 22.00 Wita, Anda bisa menikmati promo Beer Heineken dengan beli satu gratis satu.

Sales and Marketing the Kings, Viany Velantina, kepada POS-KUPANG. COM, Jumat (21/6/2019), mengatakan setiap minggu The Kings selalu menghadirkan DJ yang berbeda-beda. Kali ini event yang digelar merupakan event yang ke-9.

"Setiap malam minggu kebanyakan tamu mulai datang sekitar pukul 23.00 Wita, sedangkan puncak keramaian pada pukul 00.00 Wita," tuturnya.

Pengunjung yang menikmati musik DJ, diakuinya belum sebanyak pengunjung resto. Namun setiap waktu pengunjun selalu bertambah mencapai ratusan pengunjung. (*)