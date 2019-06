Deddy Corbuzier Resmi Mualaf, Warga Net Bilang Semoga Istiqomah Belajar Islam

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Presenter televisi Deddy Corbuzier mengaku belum memikirkan nama baru setelah resmi berpindah keyakinan menjadi mualaf.

Pernyataan tersebut ia lontarkan saat menjawab pertanyaan salah satu awak media dalam konferensi pers di Mesjid Al Mbejaji, Pondok Pesantren Ora Aji, Kalasan, Sleman.

"Jujur saya tidak memikirkan hal itu. Masalah nama nomor dua lah, yang penting mendalami dulu," kata Deddy, Jumat (21/06/2019) siang.

Deddy juga mengaku tidak melakukan persiapan khusus untuk proses mengucapkan Syahadat. Misalnya dalam hal berpakaian.

Gus Miftah selaku sahabat Deddy Corbuzier yang juga merupakan ulama mengatakan nama bukanlah syarat khusus saat akan berpindah keyakinan menjadi mualaf. Begitu pula dengan pakaiannya.

"Tidak harus pakai baju khas muslim atau sampai pakai kopiah. Itu kan hanya bagian dari kebudayaan," jelas Gus Miftah.

Warga net menyambut hangat sang menatalis memeluk agama baru tersebut.

widia @itswidianingsih menulis : Welcome to Islam om Deddy Corbuzier ??

Kaum Muhajirin @mvhajirin menulis: Welcome to the Party, Deddy Corbuzier Semoga Istiqomah belajar Islam, and plis don't be like Sobat Gurun, Muhammadiyah/NU, Hijrah Boi who like to Bid'ah Bid'ah person belum Hijrah, just be like Real Muslim who like to spread The Peace to the World ??