Intip YUK lagu 'You Need To Calm Down' Taylor Swift lengkap terjemahan Bahasa Indonesianya

Lirik lagu 'You Need To Calm Down' Taylor Swift

POS KUPANG.COM -- Berikut lirik lagu "You Need To Calm Down"Taylor Swift , salah satu lagu dari album "Lover" yang akan dirilis Agustus 2019.

Taylor Swift baru saja merilis video klip lagu terbarunya yang berjudul You Need To Calm Down pada Senin (17/6/2019).

Taylor Swift tak bercanda saat mengatakan jika akan ada banyak hal yang terjadi dalam video klipnya.

Dalam project video ini Taylor Swift menggandeng sejumlah artis Hollywood.

Mulai dari Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Laverne Cox, Dexter Mayfield, Ciara, RuPaul, Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Billy Porter, dan Adam Lambert.

Tak hanya itu, Balap Hall, Hayley Kiyoko, Chester Lockhart, Adam Rippon, Hannah Hart, dan juga mentor Queer Eye juga turut tampil di musik video tersebut.

Salah satu yang cukup menghebohkan publik adalah kemunculan sosok Katy Perry dalam video klip lagu You Need To Calm Down.

Sebelumnya diketahui jika Taylor Swift dan Katy Perry sempat berseteru cukup lama.

Seperti yang diharapkan oleh para penggemar, Katy Perry tampil di menit-menit akhir video dengan kostum burger.

Sedangkan Taylor Swift tampil dengan kostum kentang goreng, terlihat menggandeng tangan Katy sambil berpelukan.

