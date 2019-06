Daebak! BTS Telah Menjual Lebih Dari 600.000 Tiket Pada Tur Stadion Pertamanya.

BTS kembali mencetak rekor.

Kali ini dari jumlah tiket yang habis terjual dalam tur konser stadion mereka.

Dilansir dari AllKpop, raja K-pop BTS telah menjual lebih dari 600.000 tiket pada tur stadion pertamanya "Love Yourself: Speak Yourself" di Amerika Serikat, Amerika Selatan dan Eropa, kata Billboard.

"Tur stadion pertama K-pop tindakan AS itu meraup US $ 44 juta, di samping $ 35 juta yang diperoleh di Eropa dan Amerika Selatan," kata Billboard, Jumat (waktu AS).

Kolase foto Bang si Hyuk dan BTS. (Soompi)

BTS melakukan tur stadion Amerika Utara pertamanya dengan dua pertunjukan masing-masing di Pasadena's Rose Bowl (4-5 Mei), Chicago's Soldier Field (11-12 Mei) dan Stadion MetLife New Jersey (18-19 Mei).

"Hasilnya mengejutkan, karena megastar Korea Selatan meraup $ 44 juta dari enam pertunjukan, menjual 299.770 tiket menurut angka yang dilaporkan ke Billboard Boxscore," kata Billboard.

Diikuti oleh tanggal stadion di Allianz Parque di Sao Paulo (25-26 Mei), Stadion Wembley London (1-2 Juni) dan Stade de France Paris (7-8 Juni), grup ini menambahkan $ 35 juta ke "Love Yourself: Tur Speak Yourself Tour "total untuk tiket gabungan $ 78,9 juta dan 606.409, katanya.

"Header ganda mereka di Rose Bowl menghasilkan $ 16,6 juta, menjadikannya keterlibatan tunggal terlaris dalam sejarah Boxscore venue, melampaui nilai tinggi sebelumnya oleh Taylor Swift dan U2, serta tugas co-headlining oleh Beyonce & Jay-Z dan Eminem & Rihanna, "kata Billboard.