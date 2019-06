Bintang Bollywood Preity Zinta Sebut Iko Uwais sebagai "Pria Berbahaya", Padahal Foto Bareng

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Kabar menarik datang dari aktor laga Indonesia, Iko Uwais.

Baru-baru ini aktris kenamaan Bollywood, Preity Zinta, memajang foto sedang berpose dengan Iko di akun Instagram-nya @realpz.

Tak hanya berfoto akrab, Iko juga mendapatkan julukan khusus dari lawan main Shah Rukh Khan dalam film Kal Ho Naa Ho itu.

"This is turning out to be an action packed trip. Striking a pose with the danger man @iko.uwais himself #actionman #actionweekend #aboutlastnight #Shanghaifilmfestival #ting," tulis Preity seperti dikutip Kompas.com, Selasa (18/6/2019).

Sementara Iko juga mengunggah foto yang sama di akun Instagram-nya dan menyebut Preity sebagai kawan barunya.

"A new friend. The incredibly talented Preity Zinta @realpz #preityzinta #ShanghaiFilmFestival," tulis Iko sebagai keterangan foto. Dalam foto, Iko tampak dibalut setelan jas warna gelap, sementara Preity mengenakan gaun panjang biru. Mereka diketahui sama-sama menghadiri perhelatan Shanghai International Film Festival 2019. *

