Sekda Minta Kades Alokasikan Dana Dukung PAUD di Kabupaten Kupang

POS-KUPANG. COM| KUPANG --Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang, Obet Laha meminta para kepala desa (Kades) mengalokasikan dana desa untuk mendukung pertumbuhan PAUD di kabupaten yang dipimpin Bupati, Korinus Masneno dan Wakil Bupati, Jerry Manafe itu.

Sekda mengatakan itu dalam sambutan mewakili Bupati Kupang, pada pembukaan pelatihan PEER Mentoring bagi guru PAUD-HI Berintegritas Kabupaten Kupang oleh Waukato University -New Zelan kerja sama antara Pemerintah New Zeland dengan UNICEF dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Neo Hotel Kupang, Selasa (18/6/2019).

Sekda Obet Laha menegaskan, dana desa juga bisa digunakan untuk mendukung PAUD. Dirinya meminta Kadis PMD untuk memfasilitasi, karena hal itu dibolehkan oleh aturan.

Dia menegaskan, minimal untuk kesejahteraan guru PAUD dan guru bahasa inggris seduai arahan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

• Argentina Kalah dan Jadi Juru Kunci di Copa America, Diego Maradona Berang: Bisa Kalah dengan Tonga

• Dicaci Maki, Pengalaman Terburuk Ketua Pojka VII di Sikka

• Wali Kota Jefri Riwu Kore Datangi Patung Sonbai, Janjikan Perubahan Besar, Siapa Sonbai?

Untuk itu, katanya, para kades perlu duduk bersama menyamakan persepsi. Dia meminta UNICEF mengundang para kades memberikan penguatan agar mereka bisa merencanakan program dukungan terhadap PAUD baik untuk kesejahteraan guru mauoun infrastruktur PAUD itu sendiri.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Imanuel ME. Buan yabg dutemui usai pembukaan kegiatan mengatakan, PAUD integratif di Kabupaten Kupang menjadi pilot project PAUD di Indonesia.

Dia mengaku pihaknya selalu intwrvensi dalam memberikan penguatan kepada para mentor dan guru PAUD terkait pelaksanaan kegiatan pendukung, intensif walaupun tidak banyak karena keterbatasan anggaran dan dana pembinaan PAUD.

Dia mengaku tahun ini pihaknya mendapat bantuan dana operasional dari pemerintah pusat sebanyak Rp 4 miliar bersumber dari Dana Alikasi Khusus (DAK).

Specialist PAUD Unicef Kupang, Wendy Rich Orloff dalam sambutannya mengatakan, selama 22 bulan telah memfasilitasi pendirian 100 PAUD-HI model dengan 24 mentor yang tersebar di 24 kecamatan.

Hasil evaluasinya, kata Wendy, tingkat pencapaian perkembangan anak, praktek pengasuhan, mid line review menunjukkan telah meningkat. Dia mengingatkan sisa waktu 8 bulan harus dipersiapkan betul-betul untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab kabupaten.

Wakil Direktur Yayasan Alfa Omega yang beekerjasama dalam menumbuhkan PAUD-HI, Tin Riwu mengatakan pihaknya terlubat sejak 2017 dan akan berakhir 2020.

Dia mengatakan, hasilnya menggembirakan, banyak perubahan baik dari aspek guru, pengelola, infrastruktur, partisipasi orangtua dan regulasi lokal. Saat ini sudah ada Perbup dan sedanf didorong lahirnya peraturan daerah (Perda) tentang PAUD.

Sebelum ada inteevensi, kata Tin Riwu, partisipasi orangtua belum nampak, sekarang sudah meningkat baik dalam pertemuan bulanan maupun memonitor perkembangan anak di rumah.

Kegiatan yang diikuti 150 orang baik guru PAUD maupun mentor berlangsung sejak hari ini, Selasa (18/6/2019) dan akan berakhur, Jumat (21/6/2019), yang menghadirkan berbagai nara sumber,termasuk utusan pemerintah NEw Zeland. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Geradus Manyela)