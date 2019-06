Bupati Flores Timur Penuhi Undangan Kementrian Lingkungan Hidup Jepang

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA—Bupati Flores Timur (Flotim), Antonius Hubertus Gege Hadjon, Senin (17/6) bertolak dari Indonesia menuju Jepang. Kunjungan kerja (Kunker) kedinasan memenuhi undangan Kementerian Lingkungan Jepang.

Kepala Sub Bagian Protokol Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Flotim, Kowa Kleden, Selasa (18/6/2019), menjelaskan kunjungan ke Jepang menanggapi surat Ministry of the Environment Government of Japan (Kementerian Lingkungan Hidup Jepang) dan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

“Lamanya Kunker tiga hari. Berangkat tanggal 17 Juni 2019 dan kembali ke Tanah Air 21 Juni 2019,” kata Kowa Kleden.

Selama tiga hari di Jepang, kata Kowa Kleden, bupati mengunjungi Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, fasilitas WtE - CAT23 Tokyo, Fasilitas e-Waste, sanitary landfill dan berkunjung ke fasilitas pembakaran limbah yang dapat menjangkitkan penyakit.

“Sumber pendanaan dari Kunker kedinasan dari DIPA/DPA Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) RI,” katanya.

Kowa Kleden mengatakan selain Bupati Flotim, ada Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK RI, Bupati Nunukan dan Walikota Ambon. (laporan wartawan pos-kupang.com, eginius mo’a).