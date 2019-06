Ayu Ting Ting Jadi Artis Indonesia dengan Followers Instagram Terbanyak, Kalahkan Syahrini dan Raffi

POS-KUPANG.COM - Ayu Ting Ting memiliki cara tersendiri mengungkapkan rasa gembiranya atas setiap capaiannya.

Termasuk keberhasilannya meraih pengikut atau followers terbanyak di Instagram.

Instagram Ayu Ting Ting @Ayutingting92 saat ini memiliki pengikut sebanyak 33 Juta orang,.

Pengikut ini tidak semuanya senang dengan Ayu Ting Ting.

Tak sedikit yang merupakan haters yang aktif memberi komentar nyinyir di setiap unggahan janda satu anak ini.

Namun Ayu Ting Ting tetap positif dan tidak peduli kata haters.

Dan dari Belanda, Ayu Ting Ting menyampaikan terima kasihnya atas capaian 33 juta followers tersebut.

"Thank you for 33 millions followers all luv u guys......i wish i can always give my best to u all," tulis Ayu Ting Ting.

Penyanyi dangdut Fitri Karlina yang juga followersAyu Ting Ting memberikan ucapan selamat kepadaAyu Ting Ting.

"Congratulation Neng sayang"