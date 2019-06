Guru SMA/SMK Menjerit! Pemprov NTT Belum Bayar Uang Kesra Sejak Januari 2017

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah Provinsi NTT belum membayar tunjangan kesejahteraan (Kesra) guru. Sejumlah guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di NTT, termasuk di Kabupaten Sumba Timur, mengaku sudah 2,5 tahun belum menerima uang Kesra.

Seorang guru SMK berinisial AT mengatakan, tunjangan Kesra belum dibayar Pemprov NTT sejak Januari 2017. Menurutnya, persoalan ini muncul setelah peralihan SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sebelumnya, ketika SMA/SMK masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, tunjangan Kesra dbayar setiap bulan tepat waktu.

Selain tunjangan Kesra, lanjut AT, tunjangan fungsional juga masalah. Guru SMA/SMK sudah tidak mendapat tunjangan fungsional dari Pemprov NTT. Namun pegawai fungsional dapat tunjangan.

AT mengatakan, pada tahun 2017, tunjangan fungsional guru masih dibayar. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 tidak dibayar.

"Tunjangan fungsional ini baik masih di kabupaten atau sudah di provinsi, sempat cair pada tahun 2017, sama besar Rp 250.000 per bulan. Tapi tahun 2018 dan 2019 tidak lagi dibayar. Kami berharap meskipun nilainya tidak seberapa tapi mohon dibayar karena sedikit menambah kebutuhan ekonomi rumah tangga kami," ucap AT saat ditemui di Waingapu, Sabtu (15/6/2019).

AT juga mengungkapkan bahwa, pembayaran gaji juga sering terlambat oleh Pemprov NTT. Padahal ketika kewenangan masih oleh pemerintah kabupaten, gaji dibayar tepat waktu.

"Gaji juga sering terlambat biasa ya bayar tanggal 8 setiap bulan. Kalau kami masih di kabupaten, tanggal 1 atau 2 setiap bulan kami sudah terima," sebut AT.

Guru SMA lainnya juga juga menyampaikan hal yang sama. Sumber yang meminta namanya tidak dikorankan ini mengatakan, belum menerima uang Kersa dari Pemprov NTT sejak Januari 2017.

Dia menyebut besarnya tunjangan Kesra guru. Untuk guru non sertifikasi Rp 750.000 per bulan dan kepala sekolah Rp 1.000.000 per bulan. Sedangkan guru honor komite berupa tambahan penghasilan Rp 400.000 per bulan.

"Memang harapan kami segera dibayar karena kita pengalihan ke Propinsi belum pernah terima Kesra. Sudah lama, sejak pengalihan ke Propinsi tahun 2017. Baru dianggarkan tahun 2019 untuk pembayaran kesejahteran tapi belum di bayar sampe sekarang," ujar guru itu.