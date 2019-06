BERITA POPULER: Istri Benturkan Kepala Suami, Mulan Jameela Jual Cilok & Artis Korsel Dituduh Oplas

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Minggu 16 Juni 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Istri yang Benturkan Kepala Suami Hingga Tewas di Manggarai Masih Menangis, Ahmad Dhani Mendekan Di Penjara, Mulan Jameela Jualan Cilok, Bangkrut? dan Visualnya Nyaris Sempurna, 5 Artis Perempuan Korea Selatan ini Sering Dituduh Operasi Plastik.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Istri yang Benturkan Kepala Suami Hingga Tewas di Manggarai Masih Menangis

Ernes (49), istri yang diduga berkelahi dan membenturkan kepala sang suami bernama Mus (59) di Kelurahan Wae Mbelang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai masih menangis setelah dibawa aparat Polres Manggarai.

Ernes belum menjelaskan kenapa ia dan Mus bertengkar sampai sang suami tewas.

Ernes yang diamankan belum mengeluarkan sepatah kata pun guna menjelaskan penyebab ia dan Mus bertengkar.

"Sampai sekarang keterangan dari Ernes belum diambil karena ia masih menangis. Ia seperti tak percaya kalau akibat cekcok tersebut sang suami sampai meninggal," kata anggota Polres Manggarai yang dihubungi POS-KUPANG.COM di Ruteng, Minggu (16/6/2019) siang.

Ia menjelaskan, Tim Polres Manggarai usai kejadian langsung terjun ke TKP dan melakukan olah TKP.

"Sampai sekarang masih belum ada keterangan dari pelaku soal kejadian tersebut.