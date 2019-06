Richard Kyle Resmi Lamar Jessica Iskandar, Begini Pesan Nia Ramadhani

POS KUPANG.COM - - Jessica Iskandar secara resmi dilamar oleh sang pujaan hati, Richard Kyle, di Ritz Carlton, SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu (15/6/2019).

Pertunangan wanita yang kerap disapa Jedar itu membuat sang sahabat, Nia Ramadhani merasa tersentuh.

Sebagai sahabat baik, Nia Ramadhani mengungkapkan pesannya untuk kekasih Jedar, Richard Kyle.

Nia menyebut bahwa Richard harus menjaga Jedar dengan sebaik-baiknya.

Tak hanya itu, Richard juga harus menyayangi El Barack Alexander, putra Jedar selayaknya ia mencintai anak kandungnya sendiri.

Pesan tersebut disampaikan Jedar melalui unggahan Instagramnya @ramadhaniabakrie, Minggu (16/6/2019).

Dalam postingan tersebut, Nia mengunggah momen pertunangan Jedar dan Richard.

Nia terlihat berpose dengan Richard dan Jedar dalam unggahannya itu.

Ia tampak mengenakan sebuah gaun berwarna putih tulang dengan panjang sebatas setengah paha.

Selain itu, ia juga terlihat mengenakan sepatu heels berwarna senada dengan gaun tersebut.

Nia memilih untuk menggerai rambut panjangnya.

Ia juga terlihat mengenakan aksesoris pada bagian lehernya, yang menjuntai sepanjang pinggang.

Sementara itu, di sebelah Nia terdapat Jedar yang tampak anggun mengenakan gaun panjang bermotif floral.

Serta di sisi lain, terdapat Richard yang tampak menawan mengenakan jas berwarna krem dengan kemeja berwarna biru laut di bagian dalam.

"@richo_kyle Please,Take care of my girl @inijedar And love El like your own (tolong jaga wanitaku dan cintai El layaknya anakmu sendiri)," tulis Nia dalam keterangan unggahannya tersebut. (*)